Il piano dell'Ue per la lotta al Coronavirus: "Entro l'estate vaccino al 70% degli adulti"

«Oggi presentiamo un nuovo piano per rafforzare la lotta contro il Covid 19». Nella comunicazione si prevede «un’accelerazione delle vaccinazioni, un aumento della capacità di produzione, un aggiornamento delle strategie per individuare nuove varianti, e mantenere le misure di sicurezza». Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in vista della videoconferenza dei leader Ue di giovedì.

«La vaccinazione è essenziale per uscire da questa crisi» e per questo «ora dobbiamo accelerare la consegna e la somministrazione. Il nostro obiettivo è quello di vaccinare il 70% della nostra popolazione adulta entro l’estate - spiega -. Questo potrebbe essere un punto di svolta nella nostra lotta contro questo virus», ha aggiunto la presidente. «Tuttavia, porremo fine a questa pandemia solo quando tutti nel mondo avranno accesso ai vaccini», ha concluso.

«Presto l’Ue annuncerà le dosi di vaccino che saranno donate», ha dichiarato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. «La donazione di vaccini sarà il tema geopolitico del 2021», ha aggiunto l’esponente della Commissione. «L'Europea è primo donatore di Covax», lo strumento globale per fare ottenere il vaccino ai Paesi a basso reddito.

Entro la fine di gennaio 2021 inoltre sarà concordato un approccio comune per rendere i certificati vaccinali degli Stati membri rapidamente utilizzabili nei sistemi sanitari di tutta l’Ue e oltre. La Commissione, gli Stati membri e l’Ema collaboreranno con le aziende per utilizzare il potenziale dell’Ue per massimizzare la capacità di produzione di vaccini.

© Riproduzione riservata