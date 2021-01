Coronavirus, Pechino introduce la quarantena di 28 giorni per chi arriva dall'estero

Pechino estenderà il periodo di osservazione sanitaria a 28 giorni per i viaggiatori in entrata dall’estero per evitare l’importazione di casi di Covid-19. Lo hanno reso noto oggi le autorità municipali in una conferenza stampa.

Il nuovo modello '14 + 7 + 7' comprende la quarantena medica centralizzata di 14 giorni, una settimana di isolamento domiciliare o quarantena centralizzata e un’altra settimana di monitoraggio sanitario. Le persone in arrivo attraverso altre città cinesi devono attendere 21 giorni prima di entrare nella capitale e dopo il loro ingresso è richiesto un monitoraggio sanitario di sette giorni.

Per chi ha un periodo di ingresso inferiore a 21 giorni ma si trova già a Pechino, l’isolamento '7 + 7' e il monitoraggio sanitario devono essere completati nella città, hanno detto le autorità locali. Durante i sette giorni di monitoraggio della salute, le persone possono seguire le loro normali routine evitando le riunioni. Si consiglia inoltre di riferire regolarmente le proprie condizioni di salute alle comunità locali.

© Riproduzione riservata