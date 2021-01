Russia, 30 giorni di arresto per Navalny, il leader dell'opposizione: "Scendete in piazza"

Il giudice del Tribunale del municipio di Khimki ha condannato l’oppositore Alexey Navalny a 30 giorni di arresto. Lo riporta Kira Yarmish su Twitter. L'udienza è avvenuta all’interno della stazione numero 2 del dipartimento del ministero dell’Interno russo a Khimki. La richiesta è stata avanzata dalla sezione moscovita del Servizio Penitenziario Federale (FSIN).

Il 29 gennaio dovrebbe tenersi l'udienza sulla commutazione in pena effettiva dei 3 anni e 6 mesi di carcere comminati a Navalny nell’ambito del processo Yves Rocher (pena sinora sospesa in virtù della condizionale).

Il leader dell’opposizione invita i russi a scendere in piazza per protestare contro il suo arresto: "Non abbiate paura, scendete in piazza". Lo ha scritto lui stesso in un 'tweet' dopo che i magistrati hanno deciso che resterà in carcere fino al 15 febbraio. L’account del popolare blogger è rimasto attivo per l’intera mattinata nonostante lui sia da ieri sera in stato di fermo, dopo il rientro in Russia.

© Riproduzione riservata