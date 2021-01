Coronavirus, vaccino Johnson & Johnson disponibile negli Usa da marzo

Il vaccino Johnson e Johnson, uno di quelli opzionati anche dall’Ue, dovrebbe essere distribuito in Usa a partire da marzo, con i dati di efficacia che saranno disponibili entro poche settimane. Lo ha affermato in un’intervista al New York Times Paul Stoffels, il chief scientific officer della compagnia.

«I risultati finali dei test clinici arriveranno a fine gennaio o inizio febbraio - ha affermato Stoffels -. se i dati saranno positivi e l’Fda autorizzerà il vaccino speriamo di iniziare a contribuire alle vaccinazioni a marzo». La compagnia, rileva il quotidiano, è in ritardo rispetto alla tabella di marcia stilata con gli Usa che prevedeva la consegna delle prime 12 milioni di dosi già alla fine di febbraio.

Le previsioni degli esperti parlano di un’efficacia di almeno l’80% per il vaccino, che avrà il vantaggio di essere a singola dose, dopo che i risultati dei test di fase 1, appena pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno verificato che a un mese dalla somministrazione il 90% dei soggetti ha sviluppato anticorpi protettivi. Lo scorso dicembre Janssen, l'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson che produce il vaccino, ha avviato la rolling submission presso l’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

