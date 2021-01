Pfizer: "Vaccino efficace contro la variante britannica e sudafricana del Coronavirus"

«Secondo i primi studi c'è un’elevata efficacia del vaccino Pfizer/BioNTech contro la variante britannica e sudafricana». Lo ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer ad un evento online.

«In questo momento il nostro obiettivo principale in tutto il mondo è migliorare la nostra capacità di produzione» dei vaccini. «Ci aspettiamo questo anno di fornire 2 miliardi di dosi, gli sforzi non si fermeranno», ha aggiunto. «Ci vuole sia il potere della scienza che il potere della collaborazione per porre fine a questa pandemia», ha sottolineato ancora Albert Bourla.

«Quanto alla durata del vaccino» sviluppato da Pfizer e BioNTech «quello che sappiamo è che per ora le persone vaccinate da 6-7 mesi mantengono alto livello di protezione».

