Portogallo, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa positivo al Coronavirus

Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa è risultato positivo al nuovo coronavirus e ha cancellato tutta la sua agenda degli impegni elettorali, due settimane prima delle elezioni presidenziali del 24 gennaio, per le quali è ampiamente favorito. Il presidente, 72 anni, è «asintomatico» e si è isolato nella parte residenziale del palazzo presidenziale di Lisbona.

La campagna elettorale dei sette candidati in lizza, ufficialmente iniziata domenica, era già ridotta al minimo indispensabile. Con 122 morti in 24 ore e quasi 4.000 persone ricoverate, la pandemia di Covid-19 ha raggiunto lunedì nuovi record in Portogallo (per 10 milioni di abitanti). Il primo ministro Antonio Costa ha detto che il governo socialista si prepara ad annunciare mercoledì «qualcosa di molto simile al primo contenimento di marzo».

«Penso che non ci sia alternativa alla reclusione generale», ha ammonito anche sabato il capo dello Stato, durante un dibattito elettorale. Tutti i sondaggi prevedono la rielezione del presidente conservatore dal primo turno di un ballottaggio segnato dall’assenza di un candidato ufficialmente sostenuto dai socialisti al potere. Mercoledì scorso, il capo dello stato aveva trascorso alcune ore in «isolamento amministrativo» quando ha appreso che un membro del suo entourage era risultato positivo, ma il presidente era poi risultato negativo e non era stato messo in quarantena, perchè il suo contatto con la persona interessata era stato considerato «a basso rischio».

