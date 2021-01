"Istigazione all'insurrezione", pronta la risoluzione Dem per l'impeachment di Trump

I dem sveleranno formalmente tra poche ore la loro risoluzione per l'impeachment di Donald Trump per istigazione all'insurrezione. Lo riferisce la Cnn.

Il singolo articolo per la messa in stato d'accusa richiama le ripetute false rivendicazioni di aver vinto le elezioni e il suo discorso incendiario ai fan che poi hanno assaltato il Congresso: "Il presidente ha gravemente messo in pericolo gli Stati Uniti e le istituzioni", si legge. "Ha minacciato l'integrità del sistema democratico e interferito con la pacifica transizione dei poteri. Ha quindi tradito la sua fiducia come presidente, con evidente danno al popolo americano".

Nella risoluzione viene citata anche la telefonata al segretario di Stato della Georgia per sollecitarlo a trovare abbastanza voti per ribaltare l'esito del voto nel Peach State.

