Aereo caduto in Indonesia, trovati resti umani e detriti nelle acque di Giacarta

Le autorità indonesiane hanno captato un segnale in mare che potrebbe provenire dal Boeing 737-500 della Sriwijaya Air, precipitato ieri a largo di Giacarta, con 62 persone a bordo, poco dopo il decollo. Intanto, nelle acque della capitale indonesiana sono stati ritrovati resti umani, detriti e vestiti da bambino.

Un segnale da un dispositivo è stato rilevato durante estese operazioni di ricerca nel Mar di Giava, mentre sembra improbabile che ci siano sopravvissuti al disastro. «Potrebbe essere la scatola nera», ha riferito alla stampa Bagus Puruhito, capo dell’agenzia indonesiana per le ricerche.

L’aereo della compagnia locale Sriwijaya Air, partito da Giacarta e diretto a Pontianak, in Borneo, ha perso i contatti con la torre di controllo, ieri, pochi minuti dopo il decollo. Per ora non sono stati forniti dettagli sulle possibili cause dell’incidente da parte delle autorità. La polizia ha fatto sapere di aver trovato dei bagagli, resti umani e dei vestiti da bambino e che sta procedendo con le identificazioni. I primi detriti del velivolo sono stati portati nel porto principale di Giacarta.

