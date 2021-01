Violenze a Washington, si dimettono alcuni componenti dello staff di Trump

L'ex direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca, Stephanie Grisham, attuale portavoce e chief of staff della first lady Melania, si è dimessa in seguito all'assalto al Congresso da parte dei fan di Donald Trump. Lo riferisce la Cnn citando un dirigente della Casa Bianca.

Lascia il suo incarico anche la vice portavoce della Casa Bianca, Sarah Matthews. "È stato un onore servire nell'amministrazione Trump. Quello che ho visto oggi mi ha molto disturbato. Mi dimetto dal mio in carico con effetto immediato. Il nostro Paese ha bisogno di una transizione pacifica", afferma Matthews.

Anche il vice consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, Matt Pottinger, si è dimesso in seguito agli scontri Congresso. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Pottinger avrebbe dovuto lasciare l'incarico il 3 novembre a prescindere dal risultato elettorale ma il suo capo, Robert O'Brien, lo aveva convinto a restare.

