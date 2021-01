Jake Angeli, chi è lo "Sciamano" dalle origini italiane che ha guidato la rivolta a Washington

Corna da vichingo e pelliccia: è lui il protagonista della folle giornata a Capitol Hill. Jake Angeli è un 32enne italoamericano, ultras pro-Trump, vestito da sciamano la cui immagine ha fatto il giro del mondo, immortalato tra i manifestanti che sono riusciti a fare irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti.

Bandiera americana in mano, viso dipinto con i colori del vessillo Usa, indosso una pelliccia e sul capo un cappello con le corna da vichingo, Jake, è stato uno dei leader che ha guidato l’assalto a Capitol Hill.

Angeli, che vive a Phoenix, è un personaggio molto noto negli ambienti dell’ultradestra complottista americana. È un seguace di QAnon, la teoria del complotto secondo cui i poteri occulti di un Deep State hanno tentato in tutti i modi di rovesciare il potere di Donald Trump. E non manca mai di scriverlo sui social dove pare abbia un enorme consenso. Qualche mese fa si era già reso protagonista di un’altra protesta durante la quale aveva parlato alla folla esponendo, come sempre, le numerose credenze della setta complottista QAnon.

© Riproduzione riservata