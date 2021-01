La nuova variante corre in Gran Bretagna, record di contagi: 60mila in un giorno

Il contagio della nuova variante di Covid-19 scoperta in autunno in Gran Bretagna corre velocemente in tutte le regioni inglesi e nel resto della Gran Bretagna. Sono i dati forniti dall’Ufficio nazionale di statistica illustrati nella conferenza stampa dal premier Boris Johnson, l’epidemiologo Chris Whtty e il farmacologo Patrick Vallance.

Altri 830 morti nel bollettino Covid-19 di oggi in Gran Bretagna. Il totale sale a 76,305 eguagliando il bilancio dell’Italia. I nuovi positivi sono 60.916 aggiornando il record.

La Gran Bretagna ha di fronte a sé alcune altre «settimane molto, molto difficili» sul fronte dell’emergenza Covid, ma scommette sui vaccini per uscirne. Lo ha detto oggi a Sky il ministro Michael Gove, numero tre del governo Tory di Boris Johnson, dopo l’annuncio del premier di un terzo lockdown generale.

«Più il programma delle vaccinazioni sarà efficace, più sarà facile abolire le restrizioni... a marzo», ha aggiunto. L’obiettivo della più grande campagna vaccinale di sempre è, secondo gli auspici di Johnson, arrivare a somministrare il primo vaccino entro metà febbraio a oltre 13 milioni di persone.

