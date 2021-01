Nuovo record storico per Bitcoin. La criptovaluta ha superato la soglia dei 30.000 dollari per la prima volta nella sua storia. Si tratta di un nuovo primato dalla sua nascita nel gennaio 2009. Intorno alle 14,13 Bitcoin valeva 30.823,30 dollari, secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg. Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 20.000 dollari il 16 dicembre.

