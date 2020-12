Vaccini, Oxford Astrazeneca in corso di valutazione da parte dell'Ema

Ulteriori informazioni sul candidato vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca sono state ricevute dall’Agenzia europea per i medicinali Ema da parte dell’azienda "durante il periodo di Natale, in risposta alle domande dei team di valutazione sui dati". Lo apprende l’ANSA da fonti Ema, che sottolineano come"la valutazione di queste informazioni è in corso". La task force Ema su Covid-19 discuterà a breve dei dati con il Comitato Ema per i medicinali ad uso umano.

Il via libera da parte dell’Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) del vaccino di Oxford/AstraZeneca era già stato annunciato lo scorso 27 dicembre da un intervento del ministro della salute britannico Matt Hancock e dell’amministratore delegato della multinazionale anglo-svedese, Pascal Soriot. La sottomissione dei dati necessari alla richiesta per l’autorizzazione è stata fatta alla MHRA il 23 dicembre scorso.

"La decisione dell’MHRA - si legge in una nota diffusa da AstraZeneca - si è basata sul parere indipendente della sua Commissione sui medicinali per uso umano a seguito di una revisione continua dei dati dello studio che includeva un’analisi ad interim del programma di Fase III condotto dall’Università di Oxford. I dati sono stati pubblicati anche su The Lancet l’8 dicembre 2020".

Proprio a seguito della pubblicazione di quello studio erano emerse alcune critiche al vaccino in particolare riguardo al dosaggio. Dai risultati sembrava infatti che dosi minori di vaccino comportassero una protezione più alta nei confronti del virus. In particolare, per i soggetti a cui era stata somministrata prima una mezza dose di vaccino e poi una seconda intera, si era registrata una protezione pari al novanta per cento contro il 62 per cento registrata nei volontari a cui sono state somministrate due dosi intere

