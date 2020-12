Paura per la variante del Coronavirus, la Gran Bretagna "suppone" che il vaccino funzioni

Paura in Europa sulla variante del Coronavirus. La marcia indietro del premier Boris Johnson sugli allentamenti alle restrizioni anti-Covid per Natale, domina sulle prime pagine dei giornali britannici. E se parte della stampa pone l’accento sulla variante del virus che si diffonde più rapidamente, i tabloid puntano il dito contro "l'ennesimo ripensamento" di Downing Street.

"La mutazione del virus che avanza" ha costretto il primo ministro a cancellare le celebrazioni natalizie, scrive il Sunday Times, il quale ricorda che con le nuove regole "a 16 milioni di persone è stato detto di rimanere a casa e la Scozia ha chiuso le frontiere" con l’Inghilterra. Il Sunday People titola "La mutazione del virus che uccide il Natale. Furia contro Boris per l’ordine di lockdown". Stessi toni sul Sunday Mirror: "Un’altra inversione di marcia di Boris. Il Natale perduto".

Per il capo dell’autorità sanitaria dell’Inghilterra, Chris Whitty, però, il vaccino anti-Covid deve indurre ottimismo anche se per ora è "solo una supposizione" che funzioni contro la nuova variante scoperta nel Regno Unito. Benché non sia provato che la variante sia più letale, sebbene sia più facilmente trasmissibile, non esiste ancora alcun elemento che induca a pensare che possa essere resistente ai vaccini di cui si comincia in questi giorni la distribuzione. "Credo che questa situazione peggiori le cose - ha detto ieri il prof. Whitty in conferenza stampa, citato da Bbc -, ma ci sono cose che inducono all’ottimismo, come il vaccino in arrivo, sempre che il vaccino funzioni contro questa variante, che per il momento è solo una supposizione".

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità britanniche per quanto riguarda la nuova variante del virus del Covid-19, che si sta diffondendo più rapidamente della precedente. Lo ha comunicato la stessa Oms in un tweet. L’Oms ha spiegato che il Regno Unito sta condividendo le informazioni dagli studi in corso sulla mutazione e ha promesso di aggiornare a riguardo gli Stati membri e l’opinione pubblica, "man mano che si apprendono caratteristiche di questa variante e le sue implicazioni".

Intanto, il governo olandese ha sospeso i voli passeggeri dal Regno Unito per i timori legati alla nuova variante del Covid-19. Come riporta Sky News, il provvedimento - in vigore da oggi fino almeno al 1 gennaio - è scattato dopo che le autorità olandesi hanno confermato un caso della stessa variante del virus, che ha costretto parte della Gran Bretagna a tornare a un regime di lockdown.

Il ministero della Salute ha avvertito che "qualsiasi introduzione di questa variante dal Regno Unito deve essere arginata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito". "Il gabinetto dei ministri sta seguendo da vicino gli sviluppi del Covid-19 all’estero e sta studiando le possibilità di misure addizionali per altri mesi di trasporto", ha fatto sapere il governo olandese.

© Riproduzione riservata