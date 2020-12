Una variante del coronavirus in Inghilterra si diffonde più velocemente: dubbi sulla letalità

Le autorità britanniche hanno informato l’Organizzazione mondiale della Sanità che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sudest dell’Inghilterra può circolare più velocemente.

Chris Whitty, che è a capo dell’autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se questa nuova variante risulti più letale. Lo riferisce la Bbc.

Natale «cancellato» per Londra. La capitale britannica, stando ai media del Regno Unito, sta per essere inserita all’interno di un nuovo livello di allerta anti covid, chiamato Tier 4, che prevede lo Stay at home nel corso delle festività. L’annuncio è previsto che venga fatto nella conferenza stampa del premier Boris Johnson in programma. Le nuove restrizioni per la capitale e il sud Inghilterra andrebbero di fatto ad eliminare l'allentamento promesso nei giorni scorsi dal governo Tory.

© Riproduzione riservata