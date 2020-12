Coronavirus, negli Usa via libera al vaccino Moderna

La Food and Drug Administration ha autorizzato la distribuzione del vaccino prodotto da Moderna. Gli Stati Uniti, che stanno registrando una media di 3 mila decessi per Covid al giorno, potranno contare su una seconda dose, dopo il via libera, una settimana fa, al vaccino della Pfizer.

L’annuncio è arrivato quasi dodici ore dopo il post su Twitter del presidente Donald Trump che aveva comunicato il via libera a Moderna, subito corretto dal vicepresidente Mike Pence e dall’immunologo Anthony Fauci, che avevano parlato di attesa di ore. Nel weekend comincerà la distribuzione di 6 milioni di dosi del secondo vaccino.

Il via libera della Fda vuol dire che il vaccino può essere distribuito negli Stati Uniti a chi ha oltre 18 anni, si legge nella nota dell’ente governativo. «Con l’approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale», afferma il commissario della Fda, Stephen Hahn. «Tramite il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi», aggiunge.

© Riproduzione riservata