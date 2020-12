Coronavirus, la Spagna annuncia: "La vaccinazione al via dal 4-5 gennaio"

"La vaccinazione anti covid in Spagna partirà dal 4 o 5 gennaio, dopo il via libera da parte dell’Agenzia europea per i medicinali", atteso per il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, secondo quanto riporta El Pais.

Si tratta del primo paese europeo ad annunciare ufficialmente il via alla vaccinazione anti-Covid. "Le forniture del vaccino saranno progressive e sufficienti", ha aggiunto parlando a un evento pubblico. "La Spagna avrà 140 milioni di dosi, ci saranno vaccini per tutti e in abbondanza".

© Riproduzione riservata