Coronavirus, prime dosi del vaccino Pfizer giunte in segreto in Gran Bretagna

Le prime dosi del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNTech sono giunte in Gran Bretagna, il giorno dopo l’autorizzazione di emergenza dell’Mhra, l’autorità per i farmaci britannica. Lo hanno riferito fonti del governo al Daily Mail.

Il carico è giunto nel Regno Unito attraverso il tunnel della Manica a bordo di alcuni camion privi di marchio, spiegano le fonti, un’operazione 'top secret' per evitare che il prezioso carico potesse essere "danneggiato o intercettato". Le prime indiscrezioni sull'arrivo del carico erano state messe in dubbio a causa degli ingorghi che hanno intasato oggi per ore il porto di Calais. Funzionari del dipartimento della Sanità hanno però confermato al Daily Mail che i vaccini sono stati consegnati a Folkestone, senza rivelare altri dettagli.

La prossima settimana il Regno Unito avvierà la maggiore campagna vaccinale della sua storia, con le prime 800 mila dosi che verranno portate in laboratori specializzati che effettueranno nuovi controlli sulla sicurezza del farmaco, che poi verrà consegnato agli ospedali e ai centri vaccinali. I dettagli del percorso seguito dai camion che hanno trasportato i vaccini sono rimasti riservati per "ragioni di sicurezza", spiegano le fonti.

L’Interpol aveva lanciato un allarme su gang criminali interessate a "intercettare e danneggiare" le forniture, partite dallo stabilimento belga di Pfizer. Il vaccino di Pfizer/BioNTech deve essere mantenuto a una temperatura di 75 gradi centigradi sotto zero e viene trasportato in camere frigorifere dotate di un termometro e di sensori Gps. In questo modo è possibile in qualsiasi momento sapere quale sia la temperatura all’interno dei contenitori e la loro precisa posizione. AGI

