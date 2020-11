Francia, in stato di fermo poliziotti del pestaggio del produttore musicale

Sono in stato di fermo i 4 poliziotti sospesi per il pestaggio di Michel Zecler, il produttore musicale picchiato per 20 minuti dagli agenti nel suo studio di registrazione.

I 4 saranno interrogati, poi arriveranno i provvedimenti. Fonti dell’Eliseo parlano di un Emmanuel Macron "furioso". Il presidente francese si è detto "molto scioccato" dal video che mostra gli agenti di polizia. Macron ha ricevuto ieri il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, e gli ha chiesto sanzioni molto chiare contro gli agenti responsabili. Dopo l’incontro, il ministro ha annunciato su France 2 che chiederà il licenziamento dei quattro agenti.

Per Le Monde in edicola oggi, il nuovo caso di violenze della polizia caso "infanga la Francia". (ANSA).

© Riproduzione riservata