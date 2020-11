Coronavirus, nessun contagio locale in Cina continentale

Fino al 26 novembre, la Cina continentale aveva registrato un totale di 86.495 casi confermati di contagio, compresi 303 pazienti ancora in cura, di cui 8 in gravi condizioni. Un totale di 81.558 persone erano state dimesse alla data di ieri da vari ospedali dopo essersi riprese, mentre i decessi Covid-19 correlati restano sempre fermi a quota 4.634 in Cina continentale. Al momento si segnalano in totale 4 casi sospetti di contagio in Cina continentale.

Alla data di ieri, un totale di 10.191 persone entrate a stretto contatto con i contagiati si trovavano ancora in osservazione medica. Altri 8 contagiati asintomatici, tutti provenienti dall’estero, sono stati segnalati ieri in Cina continentale. Nessun caso simile è stato riclassificato ieri come confermato.

Almeno 308 asintomatici, compresi 304 arrivati dall’estero, si trovano ancora sotto osservazione medica in Cina continentale. ANSA

