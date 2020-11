Ue, pronto un nuovo accordo con Moderna sui vaccini

«Sono lieta di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto con Moderna» sui vaccini. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il contratto tra Bruxelles e Moderna prevede la fornitura fino a 160 milioni di dosi del vaccino prodotto dall’azienda statunitense. Si tratta del sesto contratto per la fornitura di vaccini in Europa annunciato dalla Commissione Ue. «Stiamo costruendo uno dei più completi portafogli di vaccini per il Covid-19 al mondo», ha detto von der Leyen, sottolineando che «vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia».

