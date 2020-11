Coronavirus, anche il quinto vaccino cinese ottiene l'ok a test fase finale

C'è un quinto vaccino contro il Covid-19 prodotto in Cina che ha ottenuto il 'via libera' per i test di efficacia nella fase finale, essenziali per ottenere l’autorizzazione a essere immesso sul mercato. Anhui ZhifeiLongcom, una sussidiaria di Chongqing Zhifei Biological, azienda quotata a Shenzhen, ha avviato i test di fase 3 nella città di Xiangtan, nella provincia dell’Hunan, ma a breve comincerà i test anche all’estero.

La Cina ha già altri quattro candidati vaccini che sono nella fase finale dei test: due realizzati da China National Pharmaceutical Group, nota anche come Sinopharm, di proprietà statale, e uno ciascuno da CanSino e Sinovac.

La corsa al vaccino in Cina è stata rallentata dal crollo dei casi nel Paese, per cui le aziende cinesi si devono trovare volontari all’estero. Anhui ZhifeiLongcom conta di cominciare i test a breve in Uzbekistan e poi espanderli in Indonesia, Pakistan ed Ecuador, con l’obiettivo di reclutare 29 mila partecipanti in totale. AGI

