Coronavirus: sindaco muore il giorno dopo la sua elezione, crescono le vittime in Brasile

Torna a crescere il numero delle vittime in Brasile a causa del Coronavirus. E tra i morti ha destato scalpore il decesso il giorno dopo la sua elezione a sindaco di Didi Filgueira, 60 anni. L'uomo ha perso la sua battaglia contro il Covid lunedì, dopo che domenica aveva vinto le elezioni comunali a Itaguaru, nello stato brasiliano di Goias.

Filgueira era stato ricoverato in ospedale ad inizio ottobre e le sue condizioni si erano aggravate dopo una settimana, tanto da essere trasferito in terapia intensiva ed essere intubato. Lo scorso 30 ottobre, le sue condizioni erano migliorate ma ieri ha avuto una crisi ed è morto.

Secondo la legge brasiliana, assumerà l'incarico il vice di Filgueira, Fernando Araujo, che entrerà in carica a gennaio 2021.

Torna a crescere il numero delle vittime: sono 676 nelle scorse 24 ore, secondo la stampa locale. Si tratta del numero più alto di morti in un giorno dallo scorso 12 ottobre. Il bilancio totale sale a 166.743. I nuovi contagi sono 32.262 in più rispetto a ieri, per un totale di 5.909.002 dall'inizio della pandemia.

E intanto, le scuole di samba di Rio de Janeiro stanno pensando di posticipare le tradizionali sfilate del carnevale al prossimo mese di luglio. In una riunione, la Lega indipendente delle scuole di samba (Liesa) sta valutando tale possibilità e sta cercando una data che possa andare bene anche alle scuole di San Paolo e Salvador, nello stato di Bahia.

Il presidente della Liesa, Jorge Castanheira, ha precisato che le scuole di samba sono disposte a sfilare a luglio, in pieno inverno australe, "ma solo se sarà già stato distribuito alla popolazione un vaccino contro il Covid e se le condizioni sanitarie lo permetteranno". "Stiamo pensando di organizzare le sfilate di Rio dal 9 al 12 luglio", ha detto Castanheira.

© Riproduzione riservata