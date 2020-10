Covid-19, positivo il presidente della Polinesia: giovedì era con Macron

Tre giorni dopo un incontro con Emmanuel Macron a Parigi, il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch è risultato positivo al Covid-19, al suo ritorno a Tahiti: lo ha annunciato il suo servizio di comunicazione in una nota. Anche la sua compagna, che ha viaggiato con lui, si è sottoposta al test ma è risultata negativa, precisa il comunicato.

Edouard Fritch, 68 anni, ha incontrato il presidente Macron giovedì, ed è ripartito per Papeete il giorno successivo. Sabato sera si è sottoposto al test "perché aveva un po' di febbre e dolori articolari". Il risultato, giunto nella notte tra sabato e domenica, è stato "positivo".

Durante il suo soggiorno a Parigi, una settimana prima, Edouard Fritch ha incontrato anche il primo ministro Jean Castex, il ministro d'Oltremare Sébastien Lecornu, e, lunedì 5 ottobre, quello degli interni Gérald Darmanin. Fritch "era stato dichiarato negativo al test RT-PCR effettuato a Parigi tre giorni prima della sua partenza", ha indicato il suo servizio di comunicazione. La positività si è rivelata solo con il nuovo test effettuato a Tahiti. Il presidente polinesiano starà in isolamento per sette giorni e le sue condizioni "non sono preoccupanti". Negli ultimi giorni sono risultati positivi anche diversi ministri del suo governo che erano rimasti a Tahiti. (ANSA-AFP).

© Riproduzione riservata