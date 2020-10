Il Nobel per la pace 2020 assegnato al World Food Programme

Il Norwegian Nobel Commitee ha deciso di assegnare il Nobel all’agenzia Onu del Wfp per la solidarietà

internazionale nella lotta contro la fame.

Il World Food Programme ha ricevuto il nobel per la pace «per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni di pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma».

Si contavano quest'anno 318 candidati per la categoria che non ha mancato di riservare sorprese nella storia del premio assegnato dall'istituto norvegese. Di questi 211 sono individui e 107 organizzazioni. Una lista lunga, la cui composizione non è però nota.

