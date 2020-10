In Vietnam una giornalista è stata arrestata per "propaganda contro lo Stato"

La giornalista vietnamita e attivista per i diritti umani Pham Doan Trang è stata arrestata e accusata di "propaganda contro lo Stato", un crimine che prevede pene fino a 20 anni di carcere in Vietnam. A rendere noto l'arresto è stata la Ong per la difesa dei diritti umani, Human Rights Watch (Hrw).

La polizia ha arrestato Trang nella sua casa a Ho Chi Minh, per "aver prodotto, immagazzinato e diffuso informazioni, materiali e prodotti che cercano di opporsi alla Repubblica socialista del Vietnam", ha denunciato Hrw, che ha "fermamente condannato" l'arresto. Pham Doan Trang, 42 anni, è diventata negli ultimi anni una delle voci di spicco contro il regime comunista ad Hanoi su questioni come l'ambiente, i diritti delle donne, la brutalità della polizia, la repressione contro gli attivisti e i conflitti per la terra.

