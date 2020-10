Cina, camion si schianta su un mercato agricolo: 6 morti e 14 feriti

È di sei morti e 14 feriti, di cui cinque gravi, il bilancio di un incidente avvenuto nell’area di Minxian, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, dove un autocarro si è schiantato su un mercato agricolo, dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo. Lo riferisce l’agenzia Xinhua.

L’area non è lontana dallo Xinjang, dove vivono diversi gruppi di musulmani di origine turca, ed è limitrofaanche ad alcune prefetture autonome tibetane. L’incidente è avvenuto alle 5.45 di oggi, le 23.45 di ieri in Italia, e i feriti sono stati portati in ospedale. Il conducente, identificato come un residente di una località nelle vicinanze dell’incidente, è stato preso in consegna dalle forze dell’ordine e sono in corso indagini sull'episodio. (AGI)

