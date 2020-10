Trump positivo al coronavirus, il medico personale: "Potrebbe essere dimesso domani"

Stanno migliorando le condizioni del presidente Usa Donald Trump. "Il presidente continua a migliorare e potrebbe essere dimesso domani", ha detto Sean Conley, il medico personale dando un aggiornamento sulle sue condizioni sanitarie, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center.

Il tycoon, come spiegano i medici che lo hanno in cura al Walter Reed Hospital, ha iniziato una terapia con il dexamethasone, uno steroide per prevenire le infiammazioni. È senza febbre da quando è arrivato in ospedale, venerdì sera.

"Donald Trump ha avuto due episodi transitori di calo di ossigeno nel sangue durante la sua malattia - hanno aggiunto -. Potrebbe essere dimesso già domani, se le sue condizioni continuano a migliorare".

