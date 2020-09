Ucraina, precipita aereo militare: almeno 22 morti

Un aereo da trasporto dell’aeronautica militare ucraina si è schiantato nella regione di Kharkiv, in Ucraina, in fase di atterraggio. A bordo, oltre all’equipaggio militare, i cadetti di un’accademia. Sono già stati recuperati 22 cadaveri e altre due persone tratte in salvo ma sono "gravemente ferite".

L’aereo, un Antonov-26, è precipitato a terra in fase di atterraggio quando era tarda notte, vicino la base aerea Chuhuiv, alle porte della città omonima, e ha preso immediatamente fuoco.

Impressionanti le immagini circolanti sul web. "Oltre all’equipaggio, a bordo c'erano studenti dell’Istituto ucraino dell’aeronautica di Kharkiv", ha riferito una fonte militare. AGI

© Riproduzione riservata