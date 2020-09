Usa, è morta giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

Bader Ginsburg è morta in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Aveva 87 anni. Nominata da Bill Clion, era alla Corte Suprema dal 1993. Nata a Brooklyn il 15 marzo del 1933, è morta circondata dalla sua famiglia.

"Il mio più fervente desiderio è di non venire sostituita fino a quando non si sarà insediato il nuovo presidente". Sono le ultime volontà, affidate alla nipote Clara Spera, della giudice ma Trump secondo indiscrezioni riportate da Abc, Trump nominerà un successore a Ruth Bader Ginsburg nei prossimi giorni. Potrebbe essere il primo presidente dai tempi di Richard Nixon a nominare tre giudici della Corte Suprema in un solo mandato di quattro anni.

Di avviso opposto Joe Biden: "Una notizia molto triste, era amata, è stata alla guida degli sforzi per l’uguaglianza delle donne". "Non c'è dubbio sul fatto che gli elettori devono scegliere il presidente e il presidente deve scegliere il giudice alla Corte Suprema" che la sostituirà, osserva Biden.

Centinaia di persone, intanto, si sono radunate davanti alla Corte Suprema a Washington in segno di rispetto e per rendere omaggio a Ruth Bader Ginsburg, la RGB divenuta icona delle donne e dei liberal. Famosa non solo in campo legale, Ginsburg è salita alle cronache come icona della moda e vero idolo per le giovanissime che hanno ritrovato in lei ispirazione.

© Riproduzione riservata