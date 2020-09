Il Perù quinto paese al mondo per contagi da Covid: in Israele scatta il lockdown

Il Perù è il quinto paese al mondo per contagi da coronavirus, con quasi 703 mila casi ufficialmente accertati. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i decessi in Perù legati al Covid-19 hanno superato quota 30 mila. Il Perù è al momento il paese sudamericano più colpito in termini assoluti dalla pandemia dopo il Brasile.

Il Brasile ha registrato ieri 40.557 casi di coronavirus e altri 983 morti. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 4.238.446 e quello delle vittime a 129.522.

Quarto paese al mondo per numero di morti da Covid - dopo Usa, Brasile e India - è il Messico che ieri ha registrato 4.857 casi di coronavirus e ulteriori 554 decessi. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 652.364 e quello dei morti a 69.649.

In Israele, a causa del picco dei contagi delle ultime settimane, il comitato ministeriale per il coronavirus ha proposto nella notte il lockdown del Paese. La decisione sarà convalidata dal governo domenica. Nella fase iniziale il lockdown durerà due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) ed il digiuno di Kippur. Se avrà l'effetto sperato, sarà poi allentato in forma molto graduale.

