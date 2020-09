Germania, l'oppositore russo Navalny è uscito dal coma farmacologico

I medici tedeschi hanno fatto uscire Aleskei Navalny dal coma artificiale. Lo rende noto l’ospedale berlinese della Charitè, dove il dissidente russo è ricoverato.

A detta della clinica, le condizioni generali di Navalny sono migliorate. «Viene progressivamente abituato a far meno del respiratore», si precisa in una comunicazione su Twitter. L’esponente dell’opposizione russa «reagisce alle domande», anche se non si possono escludere «conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento».

Secondo il governo tedesco - trasferito a Berlino dalla Russia con un volo speciale - Navalny è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok.

