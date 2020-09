Coronavirus, oltre 870 mila i decessi nel mondo

Ha superato quota 870 mila il numero dei decessi legati al coronavirus nel mondo, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I contagi totali sono oltre 26,5 milioni.

Il Paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con quasi 118 mila morti e 6,2 milioni di casi accertati. Segue il Brasile con 125.500 vittime e quasi 4,1 milioni di contagi totali. In preoccupante ascesa l’India, con oltre 68 mila morti e quasi 4 milioni di casi.

In particolare, gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 6.198.996 casi confermati di Covid-19 e 187.696 decessi, secondo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Con i dati aggiornati alle 20 ora locale, venerdì si sono registrati negli Usa 49.731 contagi in più rispetto a giovedì e 942 nuovi decessi.

Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di positivi, rimane il più colpito in termini di morti con 32.982 decessi, più che in Francia o Spagna. Nella sola New York City, 23.716 persone sono morte a causa della malattia, secondo il conteggio del New York Times. Per numero di morti - secondo la mappa di Johns Hopkins - al secondo posto il New Jersey con 15.978, e poi California (13.606), Texas (13.409) e Florida (11.750).

