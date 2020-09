Coronavirus, superati gli 850 mila decessi nel mondo

Il numero dei morti accertati di pazienti positivi al Covid-19 registrati nel mondo ha superato la soglia di 850 mila. Secondo la mappa aggiornata in tempo reale dalla Johns Hopkins University, che raccoglie i dati ufficiali forniti dai paesi di tutto il pianeta, il giorno dopo il superamento dei 24 milioni di contagi complessivi, il totale dei decessi è arrivato a 850.544. I casi ammontano ora a 24.484.767.

Intanto, Hong Kong ha avviato una campagna di test di Covid-19 gratuiti e volontari che ha già registrato l’adesione di oltre 500 mila persone su 7,5 milioni di abitanti. Nonostante le perplessità legate al coinvolgimento nella campagna di medici e imprese cinesi,gli iscritti sono già 510 mila e oltre metà dei 141 centri in cui si possono effettuare i test in città sono già al completo per la prima giornata della campagna.

Le critiche riguardano l’utilizzo dei dati raccolti da parte di Pechino: per esempio, l’editore di giornali Jimmy Lai, arrestato recentemente nell’ambito della contestata legge sulla sicurezza nazionale ha scritto su Twitter che non si sottoporrà al test come atto di «resistenza passiva». A Hong Kong, i casi registrati dall’inizio della pandemia sono 4.810 e i decessi 89. AGI

