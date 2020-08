Coronavirus: in Usa quasi 6 milioni di casi, un quarto dei 25 milioni nel mondo

Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 5,995 milioni di casi confermati di Covid-19 e 183mila morti: un bilancio, della Johns Hopkins University, che gli assegna un quarto dei 25 milioni di casi nel mondo.

Da quando il Covid-19 è emerso in Cina alla fine dello scorso anno, sono stati infatti segnalati almeno 25,143 mln di casi e 845.414 morti. Sul pianeta, gli altri due colossi più colpiti sono il Brasile, dove la pandemia ha provocato più di 120 mila vittime, e l’India, che domenica ha battuto il record mondiale di contagi in un giorno.

In Usa, nonostante non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, New York rimane comunque il più colpito in termini di morti, con 33.021 decessi, più che in Francia o Spagna. Nella sola New York City, sono morte 23.683 persone. AGI

