Coronavirus, record in India: per l'ottavo giorno oltre 60 mila nuovi casi

Nuovo record in India dove per l’ottavo giorno consecutivo sono stati registrati oltre 60 mila nuovi casi di coronavirus, portando il totale dei contagi oltre la soglia dei 3,2 milioni. Secondo le autorità sanitarie, in 67.151 sono risultati positivi al Covid-19 per un totale finora di 3.234.474, mentre il bilancio dei decessi è arrivato a 59.449, compresi i 1.059 morti delle ultime 24 ore.

Il secondo Paese più popoloso al mondo è terzo nella lista globale dopo Usa e Brasile per numero di casi di Covid-19 e all’inizio di agosto ha registrato il maggior incremento giornaliero di contagi al mondo.

Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati riscontrati 1.576 nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 236.429 contagi. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che ci sono stati altri tre decessi, per complessivi 9.280 morti dall’inizio dell’epidemia di Covid-19.

La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 176 nuovi contagi da coronavirus che portano a 3.069 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano dall’inizio del diffondersi dell’epidemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato, precisando che i decessi rimangono 71, con 1456 guariti e 1542 persone

attualmente positive sull'intero territorio, 40 in ospedale e 11 pazienti in rianimazione. Preoccupa le autorità sanitarie la crescita costante di nuovi casi locali in diversi governatorati del Paese. Degli ultimi casi recensiti, infatti, i contagi locali sono ben 166. La direttrice generale dell’Osservatorio Nazionale per le Malattie Nuove ed Emergenti, Nissaf Ben Alaya, affermando che il Paese sta assistendo ad una rapida diffusione del coronavirus ha esortato tutti i cittadini tunisini a seguire le istruzioni del Ministero della Sanità e a rispettare le misure anti-Covid per tentare di fermare i contagi.

© Riproduzione riservata