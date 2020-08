Navalny: "Tracce di avvelenamento", la conferma dall'ospedale

Alexei Navalny presenta "tracce di avvelenamento". Lo riferisce l'ospedale di Berlino dove l'oppositore russo è ricoverato dopo i test clinici effettuati sul paziente. I medici che hanno in cura il dissidente non escludono "effetti a lungo termine" sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato. Per il personale sanitario sono possibili danni al sistema nervoso. Stando all'ospedale Charité, non è in pericolo di vita.

In mattinata il governo tedesco aveva chiesto che vi fosse piena trasparenza sul caso dell'attivista russo e il portavoce Steffen Seibert aveva detto di ritenere che fosse "piuttosto probabile" che il dissidente fosse stato avvelenato.

Navalny, ricoverato allo Charitè di Berlino, è posto sotto la protezione dall'Anticrimine federale tedesco BKA. Lo ha confermato Seibert, il quale rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino ha affermato che alla luce dei sospetti sul presunto avvelenamento, si tratta di una decisione fondata e legittima.

