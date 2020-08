Bielorussia, Lukashenko vince con l'80%. Scontri a Minsk, 1 morto e 213 feriti

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha di nuovo vinto le elezioni presidenziali. E’ stato rieletto con l’80,23% delle preferenze. Lo riporta l’Agenzia stampa statale.

La grande rivale di Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, ha ottenuto il 9,9% dei voti, secondo i primi risultati ufficiali della commissione elettorale bielorussa diffusi dall’agenzia Belta.

Una persona è morta negli scontri di ieri sera a Minsk tra forze dell’ordine e manifestanti che contestavano i risultati parziali delle elezioni che hanno riconfermato per un sesto mandato da presidente l’autoritario Aleksandr Lukashenko. Come riporta la Ong per i diritti umani Viasna, un uomo è stato travolto da un mezzo della polizia e ha riportato una grave lesione cerebrale che ne ha causato la morte.

I medici accorsi sul posto in ambulanza non sono riusciti a salvarlo, scrive Viasna, secondo cui i manifestanti feriti nei violenti scontri e ricoverati a Minsk sono decine. Per sedare la piazza, la polizia ha usato gas lacrimogeni, granate stordenti, e proiettili di gomma,

Almeno 213 persone sono state invece arrestate, sempre secondo Viasna. Di queste, 110 sono state fermate nella capitale Minsk. AGI

