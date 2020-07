Due barche con 140 migranti in difficoltà nel Mediterraneo: "Stiamo morendo!"

Allarme in mare. Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. Ne ha dato notizia Alarm Phone nel cuore della notte.

Una prima barca con il motore in avaria, in zona Sar maltese, ha a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua. "La situazione a bordo - afferma Alarm Phone - è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono". Un'altra barca, con 45 persone a bordo si trova sempre in zona Sar maltese. "Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono", sottolinea l'organizzazione.

Ma è dalla barca con 95 migranti che arrivano i messaggi disperati: "Stiamo morendo". Lo riporta Alarm Phone che è in contatto con i migranti. "Dicono di non poter rimuovere l'acqua dalla barca perché é sovraffollata. Urlano: 'stiamo morendo!'", scrive l'organizzazione. "Il mercantile Maridive230 è a circa 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere - si legge in un tweet - ma le forze armate maltesi non rispondono alle nostre chiamate".

