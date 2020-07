Coronavirus, superati i 16 milioni di casi nel mondo: 68 mila nuovi positivi in Usa e 51 mila in Brasile

Il numero di casi di Covid-19 nel mondo ha superato la soglia dei 16 milioni, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, col bilancio delle vittime globali arrivato a 644.528. Attualmente i contagi confermati sono esattamente 16.046.986; la triste classifica dei Paesi più colpiti vede ancora al primo posto gli Stati Uniti (con 4.178.021 casi), seguiti da Brasile (2.394.513) e India (1.385.635).

Soltanto negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 68.212 nuovi casi. Salgono così a 4.174.437 i casi di positività nel Paese. Il numero delle vittime è stabile sui 146.391, di cui 1.067 nelle ultime 24 ore.

Il Brasile, invece, ha registrato ieri 51.147 nuovi casi di coronavirus: si tratta del quarto giorno consecutivo che nel Paese i contagi superano quota 50.000 in sole 24 ore. Secondo i dati del ministero della Sanità, riporta la Cnn, il bilancio complessivo delle infezioni sale così a 2,39 milioni. Allo stesso tempo, vi sono stati ulteriori 1.211 decessi, per un totale dall’inizio della pandemia di 86.449 vittime. Per il Brasile questa è stata una settimana record, con ben 321.623 nuovi casi, ha sottolineato il ministero.

© Riproduzione riservata