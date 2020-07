Coronavirus: in Cina 34 casi, focolai in Xinjiang e Liaoning

La commissione nazionale di Sanità cinese ha registrato 34 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 20 nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang e nove in quella di Liaoning, entrambi in fase di riacutizzazione del contagio.

La situazione ha portato le autorità dei rispettivi capoluoghi, Urumqi e Dalian, a introdurre misure come il confinamento, la chiusura dei mercati, la sospensione dei trasporti e massicce campagne di test per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. Non sono stati, invece, annunciati nuovi decessi. (AGI)

© Riproduzione riservata