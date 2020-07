Coronavirus, nel mondo altro aumento record di contagi: quasi 260mila casi in 24 ore

I nuovi contagi di coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. E’ il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Sudafrica. Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.360, il più grande aumento giornaliero dal 10 maggio.

Il primo ministro dello Stato australiano di Victoria, Daniel Andrews, ha annunciato l’obbligo di indossare la mascherina «quando i esce di casa», per i residenti dell’area metropolitana di Melbourne e della contea di Mitchell. Lo riporta il Guardian, riferendo che l’obbligo entrerà in vigore a partire dalle 23.59 di mercoledì con multe previste di 200 dollari australiani (122 euro).

La nuova misura si è resa necessaria «a causa del preoccupante aumento dei casi di coronavirus negli ultimi giorni», ha spiegato Andrews in un comunicato. «Come vi ricordate di prendere le chiavi quando uscite di casa, così dovete ricordarvi di prendere qualcosa per coprirvi il viso, per aiutare voi stessi e la nostra comunità», è stato l’appello del governatore.

