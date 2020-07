Coronavirus: 14 milioni di casi e 600 mila morti al mondo, nuovo record in Usa

Il bilancio della pandemia mondiale di coronavirus ha superato oggi quota 14 milioni di contagi (14.060.402) e 600 mila morti (601.820), secondo i dati aggiornati dell’università americana Johns Hopkins.

E intanto si registra un nuovo record di contagi negli Usa con 77.638 nuove infezioni di coronavirus in 24 ore, secondo i dati di Johns Hopkins University. Il totale dei casi sale 3.641.355 mentre il bilancio dei decessi si aggrava a 139.175.

A Miami Beach è scattato il coprifuoco per l’emergenza coronavirus. Tutti a casa dalle otto di sera fino alle 6 del mattino per evitare feste e ogni tipo di assembramento notturno. Chiusi tutti gli esercizi commerciali, ristoranti e bar. I ristoranti potranno solo continuare ad assicurare cibo recapitato a domicilio. Il coprifuoco nel resto di Miami parte alle 10 di sera. L’ordine resterà in vigore per almeno una settimana e la famosa Ocean Drive resterà chiusa al traffico durante il giorno.

In Brasile, invece, sono stati registrati altri 34.177 casi di coronavirus in 24 ore che portano il totale a 2.046.328. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Brasilia precisano che altre 1.163 persone sono morte e che il bilancio dei decessi si è aggravato a 77.851.

