Colombia, morto in Caquetà un collaboratore italiano dell'Onu

L’italiano Carmine Mario Paciolla, collaboratore delle Nazioni Unite nel dipartimento meridionale colombiano di Caquetà, è morto ieri in circostanze non del tutto chiare che lascerebbero pensare ad un suicidio. Lo ha comunicato all’Ansa il colonnello Oscar Lamprea, comandante della polizia dipartimentale.

L’ufficiale ha precisato che il cadavere di Paciolla è stato rinvenuto nella sua abitazione a San Vicente del Caguán con segni di lacerazione ai polsi. Lamprea non ha voluto pronunciarsi sulle cause del decesso, limitandosi a precisare che la Procura ha aperto un’indagine per determinarle.

Da parte sua la missione dell’Onu in Colombia si è "rammaricata profondamente" per la morte di Paciolla, inviando le sue condoglianze alla famiglia e confermando di avere aperto una sua indagine interna in collaborazione con la Procura per determinare l’accaduto.

