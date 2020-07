Usa, la Corte suprema autorizza 4 esecuzioni dopo uno stop di 17 anni

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato la ripresa delle esecuzioni federali della pena capitale dopo una sospensione durata 17 anni.

La massima Corte ha annullando un precedente ordine di un tribunale inferiore che aveva posticipato le esecuzioni. «Annulliamo l’ingiunzione preliminare della Corte distrettuale in modo che le esecuzioni possano procedere come previsto», ha stabilito la Corte Suprema, in riferimento a quattro esecuzioni programmate.

Erano state sospese dal giudice distrettuale Tanya Chutkan per consentire un ricorso sull'iniezione letale che doveva essere utilizzata nelle esecuzioni. AGI

© Riproduzione riservata