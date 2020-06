Usa, morto Milton Glaser il creatore di "I love NY"

Morto a 91 anni Milton Glaser, il creatore dell’iconica scritta 'I love NY', con il cuore al posto del verbo 'amo'. Lo riporta la Bbc.

Il logo fu inventato nel 1977 per promuovere il turismo a New York, all’epoca preda della criminalità e di una crisi economica, e divenne subito molto popolare in tutto il mondo tanto da essere considerato il più riprodotto ed imitato della storia. Della scritta Glaser una volta disse di essere "sbalordito per quello che è successo a quella piccola, semplice idea».

Dopo l’11 settembre uscì una versione speciale della scritta: 'I love NY even more' ('Amo NY anche di più'). Il grafico è anche l’autore di un famoso poster di Bob Dylan con i capelli psichedelici basato su un autoritratto di Marcel Duchamp ed è stato cofondatore di una rivista. È morto a causa di un ictus, secondo quanto spiegato dalla moglie Shirley al New York Times. ANSA

