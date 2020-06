Attacco in Inghilterra, tre morti e tre feriti a Reading: si indaga anche per terrorismo, un arresto

Tre morti e tre feriti gravi: è il bilancio dell’attacco con un coltello di ieri pomeriggio a Reading, a ovest di Londra, per il quale è stato arrestato un 25enne del luogo di origine libica, accusato di omicidio. Lo riferisce la Bbc. La polizia ha escluso collegamenti con la manifestazione anti-razzista di Black Lives Matter (BLM) che era appena terminata nel parco e ha fatto sapere che al momento non lo considera un atto terroristico, anche se le ragioni dell’attacco non sono chiare e l’antiterrorismo partecipa alle indagini.

Gli accoltellamenti sono avvenuti nel parco Forbury Gardens della città di oltre 200mila abitanti intorno alle 19 locali. Sarebbe stato un agente di polizia a placcare il giovane accoltellatore e a bloccarlo, secondo i testimoni.

Il Sovrintentendete della Polizia della Thames Valley, Ian Hunter, ha spiegato che non ci sono altri ricercati in relazione all’attacco: «Attualmente non lo consideriamo un atto terroristico ma manteniamo aperte le opzioni sul movente e siamo assistiti dall’unità di Polizia antiterrorismo del Sud-est» dell’Inghilterra. La polizia ha chiesto a chiunque abbia scattato foto dell’attacco di farsi avanti.

