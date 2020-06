Germania, auto contro pedoni a Monaco: "Attacco mirato"

Un’auto ha investito un gruppo di persone a Monaco di Baviera, in Germania, provocando alcuni feriti. Gli occupanti del veicolo sono scesi e hanno picchiato con violenza il gruppo, per poi fuggire di nuovo in auto: è quanto ha riferito via Twitter la polizia di Monaco.

Secondo quanto riferisce il quotidiano bavarese Merkur si tratterebbe di un attacco mirato. Non ci sono notizie di vittime. La polizia è ancora alla ricerca dell’auto in fuga, ma le autorità hanno rassicurato la popolazione che un pericolo imminente non c'è.

© Riproduzione riservata