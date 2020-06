Cina, attacco con coltello in una scuola: feriti 37 studenti e 2 adulti

Una persona armata di coltello ha ferito oggi 37 studenti e due adulti in una scuola in Cina: l'attacco è avvenuto alle 8:30 ora locale (le 2:30 in Italia) nel Comune di Cangwu, nella regione autonoma di Guangxi (sud), secondo quanto hanno reso noto le autorità locali.

Gli studenti sono rimasti feriti lievemente, mentre i due adulti hanno riportato ferite più gravi ma non sono in pericolo di vita.

Secondo i media, che citano le autorità, l’aggressore sarebbe un custode della scuola. ANSA

