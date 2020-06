George Floyd: arrestata la figlia del sindaco di New York, scontri davanti alla Casa Bianca

Brucia ancora l'America nonostante la mobilitazione della guardia nazionale in una decina di Stati e il coprifuoco in almeno 25 città, la protesta per la morte dell'afroamericano George Floyd per mano della polizia si allarga e coinvolge le star dello sport e anche uno spot della Nike.

Tensione davanti alla Casa Bianca, dove si sono verificati tafferugli tra la polizia e i manifestanti. Sfidando il coprifuoco, i dimostranti sono rimasti in zona e ogni tanto tornano a fronteggiare gli agenti schierati in linea con scudi e manganelli. I poliziotti hanno usato diverse volte i lacrimogeni, i gas urticanti e le granate stordenti per disperdere la folla. Alcuni manifestanti hanno acceso diverso roghi e danneggiato alcuni edifici

Nuova, imponente manifestazione di protesta anche a New York. Migliaia di persone sono scese in piazza, in particolare a Manhattan e a Brooklyn. Sono già stati registrati alcuni momenti di tensione e un'auto è stata bruciata vicino a Union Square, ma non sono stati segnalati incidenti particolari per ora.

Intanto, spunta la notizia che Chiara de Blasio, la figlia 25/enne del sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze dell'ordine. La giovane è finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12esima strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.

